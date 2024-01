Fiorentina-Inter | Inzaghi prepara 3 cambi? La probabile formazione

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ladi Simoneper, partita valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A, prevista domenica 28 gennaio alle ore 20.45.– Secondo quanto riportato dal sito di SportItalia, Simonepotrebbe effettuare trenell’undici in campo dal 1? perrispetto al match in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. In difesa Alessandro Bastoni potrebbe prendere il posto di Stefan de Vrij. Obbligati duea centrocampo, dove saranno assenti Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu (entrambi squalificati). Al loro posto dovrebbero scendere in campo dal ...