Fiorentina-Inter | dall’allenamento Inzaghi attende due novità importanti

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Anche oggi l’si ritroverà ad Appiano Gentile per svolgere l’allenamento in vista dell’importante impegno di domenica sera contro ladi oggi Simonesi aspetta due. DUE RIENTRI – Dopo aver alzato l’ottava Supercoppa Italiana, i nerazzurri sono tornati ieri sui campi del Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta contro ladi domenica 28 gennaio alle 20:45. Oggi nuovo allenamento con due. Rispetto la giornata di ieri, Simonesi aspetta di ritrovare Denzel Dumfries, assente ieri per motivi personali e in ritardo di condizione in questa seconda parte di stagione, e soprattutto Alessandro Bastoni. Il difensore italiano ...

L'obiettivo, ovviamente, sono i 3 punti, da conquistare ad ogni costo per restare almeno 1 punto davanti all'Inter in classifica in vista dello scontro scudetto del prossimo 4 febbraio a San Siro.Il big match della 22esima giornata del campionato di serie A è Fiorentina-Inter, in programma domenica 28 gennaio alle 20.45 allo stadio Franchi. La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva da ...Le assenze per squalifica di Calhanoglu e Barella nella trasferta di domenica contro la Fiorentina costringeranno Inzaghi a rivedere il suo centrocampo. Come scrive stamane ...