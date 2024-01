Fiorentina-Inter | ambiente infernale al Franchi | oltre 30 000 biglietti venduti

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024)alin vista di. Sono già infatti30.000 iper la partita tra i viola e i nerazzurri, così come comunicato dal club toscano sul sito ufficiale. Restano ancora disponibili alcuni tagliandi per dei settori dello stadio, da oggi disponibile l’acquisto in vendita libera dopo una prima fase dedicata alle prelazioni e non servirà la tessera InViola. Resta attiva la limitazione per i residenti nella regione Lombardia. SportFace.