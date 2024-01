Fiorello a Viva Rai2 | “Meloni attacca l’opposizione e l’opposizione il Governo Sembra quasi un Paese normale”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il Mattin Show dei record diha suonato anche oggi la sveglia dalle 7 del mattino in diretta dal ‘glass’ del Foro Italico Durante l’immancabile appuntamento con la rassegna stampa più improbabile d’Italia, bersaglio dell’ironia dello showman è, ancora una volta, la Premiere, nello specifico, il suo recente attacco ai partiti del, Pd e M5S. “Pensate cheilun” scherza, che subito rincara la dose, stavolta sul question time-Schlein sulla Sanità. “Mi ...

Sembra quasi un Paese normale". Bersaglio dell'ironia di Fiorello è la Premier Meloni e nello specifico, il suo recente attacco ai partiti dell'opposizione, Pd e M5S, nella puntata del 25 gennaio di ...In diretta dallo studio glass del Foro Italico, stamattina a Viva Rai 2! Fiorello ha ironizzato sul premier Giorgia Meloni. Nel corso della rassegna stampa, riferendosi al suo recente attacco ai ...Viva Rai2! ha suonato anche oggi la sveglia dalle 7 del mattino in diretta dal 'glass' del Foro Italico, in compagnia di Fiorello, Biggio, Casciari e di tutta la banda. Durante l'immancabile ...