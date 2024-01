Fiorella Mannoia | «A Sanremo con la mia canzone-manifesto sulle donne Gli attacchi a Elodie? Siamo diventati tutti bigotti»

Dici Fiorella Mannoia e pensi all'interprete per eccellenza della musica italiana, ma anche all'impegno sociale e alla lotta per i diritti delle ... (quotidiano)

Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - Si apre con Sanremo 2024 un anno speciale e pieno di musica per Fiorella Mannoia . L'artista torna in gara all'Ariston ... (liberoquotidiano)

Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – Si apre con Sanremo 2024 un anno speciale e pieno di musica per Fiorella Mannoia . L?artista torna in gara all?Ariston ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – Si apre con Sanremo 2024 un anno speciale e pieno di musica per Fiorella Mannoia . L’artista torna in gara all’Ariston per la sesta ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Si apre con Sanremo 2024 un anno speciale e pieno di musica per Fiorella Mannoia . L’artista torna in gara all’Ariston per la sesta ... ()

L'artista torna in gara per la sesta volta e sulla serata delle cover e dei duetti dice: "Gabbani? Mi piacerebbe" Si apre con Sanremo 2024 un anno ... (sbircialanotizia)

Duetti partenopei per Geolier, che avrebbe scelto Gigi D’Alessio e Luché per la serata delle cover del venerdì. Al fianco di Alessandra Amoroso gli amici salentini Boomdabash e con Gazzelle ci sarà ...L'artista torna in gara per la sesta volta e sulla serata delle cover e dei duetti dice: 'Gabbani Mi piacerebbe' ...MILANO (ITALPRESS) - C’è tutto “l’orgoglio di essere donne in tutte le nostre sfaccettature, nel bene e nel male senza vittimismo per quello ...