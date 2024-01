Finisce nel fiume ma nessuno se ne accorge | donna rimane aggrappata all’auto capovolta per 14 ore

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Unastatunitense è rimastaalla sua vetturanelper ben 14 ore, trascorrendo anche la notte in balia della corrente prima che i soccorsi potessero individuarla e raggiungerla. È la terribile esperienza capitata a un’automobilista dello stato della California che viaggiava nei pressi di Lake Del Valle, un serbatoio di stoccaggio situato a 10 miglia a sud-est di Livermore, nella contea di Alameda. Il video https://t.co/PcHCArLl6V— Fanpage.it (@fanpage) January 25, 2024 La vittima di questo incidente aveva trascorso la serata con alcuni amici e si stava dirigendo verso casa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e è finita nelsottostante. L’auto è finitae laè rimasta ...