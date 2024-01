Finisce in carcere per un anno e mezzo | ma era un errore | scambiato per suo fratello

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ivan Petrelli, un 45enne di Carmiano, in provincia di Lecce, dopo aver trascorso untrae arresti domiciliari per un crimine che non ha commesso, ora chiede allo Stato un sostanzioso risarcimento. La sua vicenda, ungiudiziario che ha profondamente sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia, potrebbe concludersi con un risarcimento di 300mila euro. La storia di Petrelli è emblematica: una sera del settembre 2018, due uomini furono brutalmente aggrediti nelle campagne di Carmiano. Il gruppo di sei persone, responsabile del pestaggio, agì per vendicare un furto in casa di uno di loro, esigendo poi 8mila euro come “risarcimento”. Tra i sospettati e destinatari delle ordinanze di custodia cautelare c’era Ivan Petrelli, confuso ingiustamente con suoMimmo, che ...