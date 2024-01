Fine vita | Pd revoca incarico a Bigon | la consigliera decisiva per l’affossamento della ‘legge Zaia’

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Adnkronos) – Le decisione è maturata a livello locale. Senza il coinvolgimento del Nazareno. “Me ne assumo l’intera responsabilità”, dice Franco Bonfante, segretario provinciale del Pd di Verona, interpellato dall’Adnkronos. “La scelta è mia. Non si poteva far finta di nulla”. Ovvero rispetto al voto in dissensoregionale Anna Maria, determinante persul. Bonfante hato l’di sua vice, nella segreteria provinciale dei dem veronesi, alla. Non una sospensione, né un provvedimento disciplinare, argomenta, ma una “scelta politica” alla luce di “un rapporto di fiducia ...

