Fine della giungla | Agcom pubblica le regole per gli influencer e le multe che rischiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Non sarà più il modo più facile per fare soldi. Per gli e leè arrivata la resa dei conti. L'infatti ha diffuso le linee guida approvate lo scorso 10 gennaio all'unanimità ete online, volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi. Si tratta soprattutto di trasparenza e correttezza dell'informazione, tutela dei minori e dirittipersona, trasparenza in materia di comunicazioni commerciali e product placement. Chi le dovrà seguire? Si tratta di “vlogger”, “streamer”, “creator”, “uploader” che raggiungano almeno un milione di follower sulle varie piattaforme o social media che abbiano superato su almeno una piattaforma o social media un valore di engagementrate medio pari o superiore al 2% (significa che hanno suscitato commenti o like in ...