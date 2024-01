‘Figure’ | a Palazzo Fazio di Capua la mostra di Salvatore Acconcia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Figure”, a cura di Livio Marino: in programma una serie di mostre personali di artisti che hanno utilizzato la figura nella propria ricerca creativa e che hanno svolto un significativo ruolo artistico in territorio campano, con l’obiettivo di testimoniare tracce del prezioso patrimonio che hanno realizzato. L’evento è promosso dall’Associazione CulturaleNova con il patrocinio del Comune di. Si parte Domenica 28 Gennaio 2024 alle ore 11:00, presso la storica sede diNova in, via Seminario, 12 acon l’inaugurazione della personale di, artista marcianisano scomparso il 13 Maggio 2021. Le opere in, dove la figura è protagonista, sono frutto di ...