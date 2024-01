“Figure” | a Palazzo Fazio di Capua la mostra di Salvatore Acconcia

(Di giovedì 25 gennaio 2024). “” è il titolo della, curata da Livio Marino sull’artista marcianisano, scomparso il 13 maggio 2021, che sarà inaugurata domenica 28 gennaio a, alle ore 11:00 presso la storica sede diNova a, in via Seminario 12. Si tratta di una serie di mostre personali di artisti che hanno utilizzato “la figura” nella propria ricerca creativa e che hanno svolto un significativo ruolo artistico in territorio campano, con l’obiettivo di testimoniare tracce del prezioso patrimonio che hanno realizzato. La, promossa dall’Associazione CulturaleNova con il patrocinio del Comune di, sarà visitabile fino al prossimo 14 ...

Il viaggio nell'universo simbolico dell'artista sarà presentato giovedì 1 febbraio nel rettorato di Piazza San Marco e nel cortile interno di Palazzo Nonfinito in via del Proconsolo.Roma, 25 gen. (askanews) - Il Ddl Cybersicurezza approvato dal Cdm prevede "norme di carattere penale che non sono solo ...Le patologie gastroenterologiche hanno un'incidenza in costante aumento in tutto il mondo e il decorso e il trattamento presentano notevoli differenze di genere sia per livelli di complessità che per ...