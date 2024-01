Figino Serenza | arrestati con cinque chili di droga in auto

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 –che partiva da Meda, in Brianza, e ogni giorno raggiungeva il Canton Ticino. L’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Como, nelle ultime ore ha portato al sequestro didi cocaina ed eroina, e all’arresto di due persone, un 33enne albanese residente a Meda e un italiano di 48 anni residente nella Bassa Comasca. Partendo da una semplice cessione di cocaina, nel corso delle indagini è emerso che i due indagati erano i referenti di una attività di fornitura di spacciatori al dettaglio svizzeri, a cui cedevano circa sette o otto etti di sostanza stupefacente ogni settimana, trasportandola oltreconfine con un’dotata di doppiofondo. L’albanese si occupava del taglio e della conservazione dello stupefacente in un’abitazione, ...

