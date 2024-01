FIA World Rally Championship 2024 inizia la Corsa con il Rally Monte-Carlo su Sky e NOW

Leggi su digital-news

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tornano a rombare i motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 25 gennaio scatta ufficialmente la stagionedel FIA.Tredici gli appuntamenti in stagione, con gli equipaggi che affronteranno fango, neve, asfalto e sabbia nelle prove speciali più dure al mondo.Ad accompagnare gli eventi nei quattro continenti la squadra di Sky Sport, con i telecronisti Rosario Triolo e Lucio Rizzica che saranno accompagnati, di tappa in tappa, dal commento tecnico di Gabriele Cogni, Andrea Crugnola e Dario D’Esposito. Si parte subito forte, giovedì 25 gennaio, con il primo grande appuntamento: la 92esima edizione delche, come di consueto, scatta in notturna con la prima speciale in programma dalle ...