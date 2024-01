Ferrovia Valle Caudina | nuovo rinvio Matera | “Mancanza di rispetto per il territorio”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“L’atteggiamento del presidente Eav De Gregorio è sintomatico di una totale e sfacciatadinei confronti dele dei suoi rappresentanti”. Lo sottolinea il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico, anche presidente del Comitato per la Legislazione presso il Senato della Repubblica, nel prendere atto del comunicato stampa con il quale il medesimo De Gregorio ha annunciato l’ennesimo slittamento, questa volta al mese di Ottobre del 2024, della riapertura della trattaria Benevento Napoli via. “Dopo oltre quattro anni di chiusura della, quattro anni che si sono tradotti e si traducono in quotidiani disagi per i pendolari del nostro, il ...