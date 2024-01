Ferrieri Caputi | «Arbitro o arbitra non fa differenza | sul razzismo…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Le parole di Maria Sole, primodonna nella storia della Serie A, sulla sua carriera Maria Soleha parlato a La Repubblica della sua carriera comein Serie A. PERCORSO – «Il giorno dell’esordio ho ripensato a tutto il mio percorso. Mi sono emozionata, ovviamente. Ma poi ho pensato solo a dirigere la gara, a fare quello che più mi piace. La concentrazione non deve mai venire meno, non ci si deve fare condizionare dai fattori esterni. Il body language è importante, in una dimensione così mediatica. Ci si può lavorare, si può comunicare anche senza parlare. I requisiti necessari per governare una partita mi sono chiari: presenza, calma e tranquillità. Devi essere un punto fermo. La calma devi averla dentro, per poterla trasmettere ...