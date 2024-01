Ferrari | prolungato il contratto con Leclerc “Molto contento”

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gennaio 2024 - Continua il matrimonio tra lae Charles. Lo annuncia la scuderia di Maranello che continuerà a gareggiare per la squadra italiana anche nelle prossime stagioni (senza specificare quante) del mondiale di Formula 1. "Sonodi continuare a vestire la tuta della Scuderiaanche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Ste. Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa" le parole del pilota monegasco. "Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte dellaDriver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine ...