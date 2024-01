Ferrari | “competeremo nel mondo della vela sotto la guida di Giovanni Soldini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dalle competizioni fra i cordolipista a quelle sul mare, sfruttando la forza del vento:si prepara a competere nelladel navigatore, Team Principal di questa nuova avventura. Obiettivo? La ricerca delle massime performance sul mare e di soluzioni concrete per la sostenibilità, al fine di dare origine a innovazioni che saranno un importante stimolo per l’evoluzione delle sports car del Cavallino. “Stiamo per intraprendere un viaggio entusiasmante che amplierà la nostra anima racing”, dice John Elkann, Presidente di: “Con questa nuova sfida agonistica, motivati dalla nostra capacità innovativa e dall’impegno per la sostenibilità, ci spingeremo oltre ...