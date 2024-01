Feralpisalò-Lecco | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Padroni di casa ultimi in classifica e quasi spacciati, mentre gli ospiti sono ancora pienamente in corsa per la salvezza.si giocherà sabato 27 gennaio 2024 alle ore 16.15 FERALPISALO’-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono sempre ultimi in classica con lo Spezia, a meno tre dalla zona playout, occupata proprio dai prossimi avversari. La squadra di Zaffaroni è però viva e vuole giocarsi le sue carte, visto i risultati ottenuti nelle ultime cinque partite nelle quali hanno fermato due squadre di rango come Venezia e Catanzaro Gli ospiti sono quart’ultimi con 20 punti, ad un solo punto dalla matematica salvezza. La squadra di Bonazzoli ha buone possibilità di farcelo tenuto conto anche dei risultati ...