Fenomeno Fleximan | sindaci veneti divisi su rimettere gli autovelox | “Bisogna tenere conto anche del dissenso”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Villa del Conte (Padova), 25 gennaio 2024 – Il caso, il presunto “giustiziere” deglisulle strade venete, è diventato undibattuto non solo sui social o tra la gente manelle istituzioni. E tra idei Comuni dove il “vandalo col flessibile” (o il gruppo) ha colpito tagliando i pali dei rilevatori di velocità si sono manifestate posizioni diverse su cosa fare, seoppure no gliabbattuti. Finora sono almeno 15 i pali dei rilevatori tagliati nord Italia, cinque in una sola settimana, riconducibili a. Ha colpito in Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, e l'ultimo “taglio” è avvenuto a Villa del Conte, nell'Alta Padovana, dove per la prima volta è spuntata...

Quanto accade ormai sta diventando un fenomeno generalizzato che ci invita a riflettere sulle modalità di rilevazione delle infrazioni che come diciamo da anni sono percepite più come strumenti per ...Quanto accade ormai sta diventando un fenomeno generalizzato che ci invita a riflettere sulle modalità di rilevazione delle infrazioni che come diciamo da anni sono percepite più come strumenti per ...