Femminicidi | Cassano | “Promuovere indipendenza economica donne”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Le parole della prima presidente della Cassazione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario "Occorrel'dellein quanto non può esservi libertà di denuncia senza la libertà dai bisogni primari". E' quanto ha detto oggi la prima presidente della Cassazione Margheritanel suo intervento in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, toccando il tema