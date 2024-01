Fedriga abolisce imposta municipale su aeroporti

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "In accordo con il governo l'cosiddetta, che gravava sugli, abbiamo deciso di farla diventare locale e quindi regionale. E noi come Regione abbiamo scelto di abolirla. Questa è la forza dell'autonomia e penso sia un ottimo investimento per tutto il territorio". Lo ha annunciato oggi Massimiliano, presidente del Friuli Venezia Giulia, nel corso della presentazione delle nuove rotte Ryanair da Trieste Airport e della scelta della compagnia di istituire una base a Trieste. Parlando dell'abolizione dell'ha aggiunto che "comporta una grande attrattività per nuovi vettori che scelgono il Friuli Venezia Giulia e un incremento incredibile di turismo e di rotte verso Trieste. Le stime di quest'anno ci fanno vedere obiettivi importanti. Se il ...