Fedez e Giuseppe Cruciani insieme | “Presto vedrete”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Adnkronos) –. Il rapper e il giornalista su Instagram preannunciano un’iniziativa comune senza svelare i dettagli., con Mr. Marra, conduce il podcast Mucchio Selvaggio. Da solo, è attivo con altri progetti.è ‘da sempre’ il conduttore di La Zanzara, la trasmissione che da anni domina il pomeriggio di Radio24. Troveranno un punto di incontro? “Non ora, ma”, dicein una storia su Instagram in compagnia di. “Se non ora, quando? Diceva qualcuno…”, fa eco il giornalista. “Non tanti saranno felici di questa cosa”, dice il rapper, prevedendo eventuali reazioni. “Pochi… Ma tanti aspettano questa cosa”, commenta il giornalista. “Tanti aspettano. In pochi saranno felici”, ...

Fedez ama divertirsi insieme ai suoi bambini Leone e Vittoria e, per questo, ogni giorno, i tre si inventano giochi nuovi e, spesso, il rapper posta storie molto divertenti sul proprio ...Nelle ultime ore sembra che ai fan di Fedez e Chiara Ferragni non sia sfuggito un dettaglio: di recente Fedez ha pubblicato delle stories nelle quali stava giocando assieme a Leone e Vittoria. A un ...Non solo il pandoro "griffato". Chiara Ferragni, l'influencer finita nei guai per l'operazione di beneficenza con la Balocco, deve rispondere di truffa aggravata anche per ...