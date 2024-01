Federico Chiesa ancora in dubbio

Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino un calciatore della Juventus per il prossimo giugno. Non si scopre ora, infatti, la stima del ... (dailynews24)

Federico Chiesa rischia seriamente di saltare la quinta partita stagionale in Serie A per un problema fisico. Dopo l'assenza di Lecce, l'esterno potrebbe costretto a dare forfait pure sabato per l'Emp ...Tra i protagonisti, si è distinto in maniera particolare anche don Massimiliano, cappellano della Contrada e della Nazionale italiana di ...Federico Chiesa non si è ancora unito al resto dei compagni, ma continua a seguire un programma personalizzato. Così, da quanto trapela dalla Continassa, l'attaccante dovrebbe dare forfait anche per l ...