Fatturato SSC Napoli | ricavi super per il club | la cifra è impressionante – FOTO

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Aurelio De Laurentiis può sorridere:in casa, nella stagione 2022/23 record incredibile di incassi. La stagione 2022/23 è stata caratterizzata dal segno di una squadra che ha cambiato la storia della città di. I ragazzi guidati da Luciano Spalletti hanno stravinto il campionato di Serie A e fatto una grande figura in Champions League, arrendendosi soltanto ai quarti di finale contro il Milan, dopo due arbitraggi, tra andata e ritorno, davvero discutibili. Le illustri vittime europee hanno visto protagoniste il Liverpool, appena vice-campione d’Europa l’anno prima, demolito per 4-1 allo Stadio Diego Armando Maradona, l’Ajaxato per 1-6 in trasferta ed i campioni in carica dell’Europa League, l’Eintracht Francoforte, agli ottavi di finale. Grandi soddisfazioni che hanno ...