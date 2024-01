Farmaci oltre la data di scadenza? Cambia tutto | quali puoi usare e quali no

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ladidei? In molti casi è puramente indicativa, e l'efficacia di alcuni medicinali resta tale anche mesi dopo il "limite" scritto sulla confezione. A stabilirlo uno studio della Food and drug administration (Fda), l'equivalente americana della nostra Aifa, e riportato anche dalla Stampa. L'agenzia a stelle e strisce ha certificato che addirittura il 95% deiche assumiamo (in Italia un ultra-65enne su 10 ingoia più di 10 pillole al giorno, per esempio) funziona anche un anno dopo ladi, nel 25% dei casi gli effetti restano validi addiritturai 4 anni. Occhio però al "liberi tutti" fai da te, l'atteggiamento più rischioso quando si parla di medicine e di salute. Detto che ladi ...

