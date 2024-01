Farmacap – La Lega | “Manca il personale e saltano le aperture notturne | però gualtieri è silente sul premio dato al direttore”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “La crisi della, l’azienda che riunisce le farmacie comunali, è dovuta molti problemi non risolti nonostante lo sbandierato ‘rilancio’ del Campidoglio, e tra questi turni assurdi enza di incentivi, banca ore e inadeguati buoni pasto. È notizia di oggi lata apertura della farmacia notturna di Casalotti per carenza di. Ringrazio l’Ugl per aver organizzato un presidio in piazza del Campidoglio, che spero serva a scuotere una maggioranza sopita di fronte ai reali problemi della. L’inevitabile conseguenza è che i farmacisti, umiliati da come vengono trattati i loro colleghi delle farmacie comunali, disertano i bandi dell’ azienda: eppure ilincassa un profumatodi produzione nel silenzio del sindaco ...

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, intervenuto questa mattina all’assemblea dei lavoratori Farmacap riuniti in Campidoglio dall’Ugl Terziario. “Ho presentato ...Ugl accusa l'azienda di non aver siglato l'accordo sui trasferimenti, non aver istituito la banca ore, non aver adeguato i buoni pasto, ma anche di non aver previsto una forma di premialità legata ...