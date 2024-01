Fake nei cv? Ecco i certificatori di reputazione | il bando per la nuova professione

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Al via il primoper accedere alla formazione, gratuita, delladi "di", rivolto esclusivamente a donne: 214 (30 delle quali vittime di violenza). Ilè finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale-Impresa sociale e il termine per presentare la domanda è il 15 marzo (www.lumsa.it/odg).