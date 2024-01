Fabbo torna a casa | vestirà ancora la maglia della Jomi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈta aGiulia. Il terzino salernitano indosseràlaSalerno, società che l’ha vista crescere. Dopo quattrostagioni trascorse in Francia ed esperienze con Metz, Nizza e Lomme, il ritorno allasegna, ora, una nuova fasecarrieraventenne. Pronta a ripartire da Salerno, per Giuliasono tante le motivazioni alla ripresa con indosso lache l’ha vista crescere. Alla Palumbo il terzino ha già iniziato gli allenamenti, ritrovato le vecchie compagne di squadra, conosciuto i volti nuovi e soprattutto dialogato con mister Francesco Ancona. Poco tempo, infatti, a disposizione per lasciarsi andare a ...

Il «posto fisso» esiste ancora e lotta insieme a noi. In Piemonte la maggior parte dei nuovi contratti sono precari, settanta su cento, ma in Italia una stabilizzazione a tempo indeterminato su dieci ...Arbitro. Per Venezia-Ternana è stato designato l’ex internazionale Michael Fabbri di Ravenna. Vanta 127 gare in serie A e 78 in B. Torna a incrociare i rossoverdi dopo una decina d’anni (l’ultima ...Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna l’arbitro di Venezia-Ternana di sabato 27 gennaio, match valevole per la 22esima giornata di Serie B. A coadiuvarlo gli assistenti Mastrodonato-Belsanti, ...