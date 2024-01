F1 | Leclerc | ' contento di continuare con la Ferrari | è il mio sogno da quando avevo 3 anni'

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Maranello, 25 gen. -(Adnkronos) - "Sono moltodia vestire la tuta della Scuderiaanche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il miofin datre: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Ste. Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa". Così Charlesdopo il rinnovo con la. "Questo team è la mia seconda famiglia, fin dasono entrato a far parte dellaDriver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque-prosegue il 26enne monegasco sul sito della scuderia di ...

