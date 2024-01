F1 | Ferrari | Leclerc prolunga il contratto**

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Maranello, 25 gen. -(Adnkronos) – “La Scuderiaè lieta di annunciare di averto la collaborazione con Charlesche continuerà a gareggiare per la squadra italiana anche nelle prossime stagioni del campionato del mondo di Formula 1”. Così lain una nota sul proprio sito ufficiale. L'articolo CalcioWeb.

Maranello, 25 gen. -(Adnkronos) - "Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando ...Dal 2021 è affiancato da Carlos Sainz (il cui rinnovo è imminente): in quell'annata i due sono diventati anche la coppia di piloti più giovani della Ferrari dal 1968. Quanto a Leclerc, i numeri della ...Arriva la conferma: Leclerc firma il rinnovo con Ferrari: insieme almeno altri due anni, con la possibilità di estendere per i tre successivi ...