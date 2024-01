F1 | Charles Leclerc | rinnovo con Ferrari | arriva l’ufficialità!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nella giornata di oggi èta, finalmente, una delle ufficialità più attese in casa Maranello e più in generale dagli appassionati della Formula 1:ha apposto la firma sulcon. Il pilota monegasco si è legato, nuovamente, al Cavallino Rampante con un accordo che ha un inizio certo (oggi), ma che non ha una scadenza certa, visto che la deadline non è stata comunicata dal team in rosso. Adesso è attesa per l’annuncio di Carlos Sainz.con: il comunicato ufficiale e le parole di Vasseur e del pilota monegasco (Credit foto – Scuderia)“La Scuderiaè lieta di annunciare di aver prolungato la collaborazione con ...