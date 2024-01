Ex naufrago si è fidanzato con un ragazzo americano

Leggi su biccy

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’exde L’Isola dei Famosi Gian Maria Sainato ha trovato l’amore! Dimenticata la crush per Cristina Scuccia, Gian Maria Sainato si è innamorato di undi cui però sappiamo pochissimo. Lo ha presentato su TikTok e Threads con un romantico video in cui cucina dei biscotti. Belloccio, eh? Post di @gianmariasainato Visualizza su Threads Gian Maria Sainato ha trovato ildopo il ghosting ricevuto dopo L’Isola dei Famosi “Frequentavo una persona da tre mesi, abbastanza da farmela desiderare quando sono tornato. Invece, non mi risponde proprio ai messaggi” – le sue parole la scorsa estate – “Visualizza e non risponde. Eppure non ho fatto niente di sbagliato. Secondo me ha paura del fatto che, ultimamente, ogni cosa che dico fa notizia”. Cristina? Non provo più quell’interesse che ...