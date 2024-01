Ex Juve | nuova avventura per Anelka | farà il dirigente | ecco dove

Moise Kean sfiderà presto l’Inter ma non con la Juventus. L’attaccante è in procinto di approdare ad un nuovo club TRASFERIMENTO – Moise ... (inter-news)

È il sogno di Napoli e Juve : beffa dietro l’angolo - nuova offerta dalla Francia

Continua il lavoro del Napoli sul mercato, ma non mancano gli imprevisti: arriva l’offerta dalla Francia per l’obiettivo: Napoli e Juve prese in ... (spazionapoli)