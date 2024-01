Ex Ilva | necessarie “scelte drastiche ed urgenti” Confindustria Taranto

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: La situazione insostenibile in cui versano le aziende dell’indotto exdi, e contestualmente lo stesso stabilimento, che marcia con un unico altoforno rischiando uno spegnimento irreversibile, impongono alcuneed. E’ questa la posizione espressa, dopo una serie di valutazioni, da, che, attraverso il suo Presidente Salvatore Toma e il Presidente della sezione metalmeccanica e navalmeccanica Pasquale Di Napoli, ha stilato una serie di proposte da portare all’attenzione del Governo – in particolare al Ministro del Mimit Adolfo Urso – al fine di scongiurare quella che si prospetta, a brevissimo, come una vera e propria ...

ROMA - «Oggi, 25 gennaio 2024, ho depositato un'interrogazione a risposta orale in commissione al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito a ...hanno avuto una riunione in videocollegamento con i sindacati rappresentanti dei lavoratori dell'indotto di Acciaierie d'Italia per un aggiornamento sulla situazione dell'ex Ilva anche al fine di ...Lo spezzettamento ha determinato il fatto che non c'è più un sistema in grado di reagire e offrire al mercato il necessario" ha aggiunto De Palma. "In questo momento penso sia necessario tenere unita ...