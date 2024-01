Ex Ilva | il governo studia misure per l’indotto

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Revisione delle norme per la tutela dei crediti; accesso agevolato al Fondo di garanzia Pmi; istituzione di uno specifico fondo di sostegno. Ilprepara la strada all’amministrazione straordinaria mettendo in cantiere un pacchetto diperdi Acciaierie d’Italia. Su tutte l’estensione in deroga della Cigs per le aziende della filiera. A fare il punto è il Mimit dopo un confronto tra il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, la ministra del Lavoro, Marina Calderone, e i sindacati che rappresentano i lavoratori delex. Dalle sigle la richiesta è unanime: salvaguardare tutti, sia i diretti sia quelli di appalti e indotto. Ma la partita per il futuro di Acciaierie d’Italia si gioca sulla ricerca di nuovi partner. Nei giorni scorsi al Mimit il ministro Urso ha incontrato ...

Con una nota il ministero delle imprese ha evidenziato che sono in programma misure per le aziende del l’indotto di Acciaierie d’Italia. Riguardano i ... (noinotizie)

5 minuti per la lettura In Parlamento solito dibattito propagandistico su sanità, privatizzazioni, casi Ilva e Stellantis, abolendo perfino la crescita del Sud, ma il governo rischia in politica ester ...in merito alle legittime preoccupazioni dei lavoratori dell'indotto dello stabilimento ex Ilva di Taranto, ha confermato la volontà del Governo di procedere speditamente alla soluzione dell'annosa ...