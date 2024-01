Eva Mendes ha difeso Ryan Gosling dopo la sua reaction all’Oscar

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il 23 gennaio sono finalmente uscite le nominations agli Oscar 2024 e tra le candidature più interessanti abbiamo quella dicome Miglior Attore non Protagonista per il suo ruolo di Ken in Barbie. Eva, attrice e modella, moglie di, ha realizzato sul suo profilo Instagram un post per esprimere la sua gioia a riguardo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva(@evaha così scritto: “Sono così fiera del mio uomo. Ricevette così tanto odio quando accettò il ruolo. Tante persone provarono ad abbatterlo. Nonostante il ridicolo trend #NotMyKen (#NonilmioKen) e tutti gli articoli scritti su di lui, è riuscito a creare un personaggio iconico, completamente originale, ...

