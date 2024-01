Eurolega | Virtus Ko a Istanbul | vince il Fenerbahce 88 a 75

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Bologna, 25 gennaio 2024 - Priva della sua coppia d’assi formata da Marco Belinelli e da Toko Shengelia lacapitola anche in casa dellaconfermando comesia una città davvero indigesta ai bianconeri. Il lungo georgiano è rimasto a Bologna a causa di un problema fisico che dovrebbe tenerlo fermo fino a martedì, mentre il capitano bianconero è appena diventato papà per la seconda volta e, quindi non è partito con la squadra per stare in famiglia. A queste due assenze bisogna aggiungere quella dell’ala serba Ognjen Dobric e senza questi tre giocatori Luca Banchi deve gestire una squadra dalle rotazioni ridotte a lumicino. Ogni allenatore ha il suo protocollo per affrontare queste situazioni e quello della V nera fa quella che probabilmente è la scelta più che condivisibile. Si parte con il quintetto migliore, ...