Eurolega basket | ventitreesima giornata | apre Bologna | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Torna sulle scene continentali la massima competizione europea dedicata alla pallacanestro con sfide sempre più importanti che metteranno in palio punti pesanti. La fase a girone unico entra, infatti, nella sua disputa finale e le lunghezze saranno ancor più importanti da mettere in cascina rispetto al recente passato. Vietato sbagliare, insomma, per tutte le formazioni che ancora inseguono gli obiettivi individuati a inizio annata. Ladimetterà in gioco, in questo giovedì, cinque gare molto interessanti: impegnata anche Virtus Segafredoche andrà a sfidare in terra il Fenerbahce in un incontro d’alta classifica. Ecco tutto quello che c’è da sapere con il, le sfide, gli orari e dove sarà possibile assistere in televisione alla ...