Estrazione VinciCasa di giovedì 25 Gennaio 2024 | i numeri di oggi

È il vincitore a scegliere l’immobile da acquistare. Avrà 2 anni di tempo per cercare la casa dei suoi sogni, in tutta Italia e in completa libertà.Prima estrazione della settimana con il VinciCasa. C’è un’estrazione al giorno, l’appuntamento è alle 20:00. Per finalizzare l’acquisto della casa, il vincitore ha 2 anni di tempo dal giorno ...23/01/2024 | 08:30 ROMA - Nessun "5" nell'estrazione del VinciCasa di lunedì 22 gennaio 2024 che ha avuto un montepremi di 32.107,40 euro. La combinazione vincente è stata 19 20 21 27 31. Ai tre punti ...