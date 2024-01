Esce di casa con il cane e scompare In Puglia è allarme per la sorte di Alessia | 20 anni

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) C’è grande apprensione per la scomparsa di una ragazza di Talsano, in provincia di Taranto, della quale non si hanno più notizie dalla serata di mercoledì 24 gennaio. La giovane si chiamaSemeraro, ha 20, capelli e occhi scuri, ed è alta all’incirca 170/175 centimetri. Come spiegato dai parenti e dagli amici, che hanno diffuso diversi appelli sui social in queste ore, sarebbe uscita diinsieme alAron per poi sparire nel nulla, senza aver lasciato messaggi. La giovane si sarebbe allontanata daa bordo della sua macchina, una Fiat 500 bianca con targa FP087JM. In caso di avvistamento o di informazioni relative alla ragazza scomparsa, la famiglia chiede di avvisare le forze dell’ordine o di contattare la mamma al numero 3355869564. Le telecamere di sorveglianza di ...