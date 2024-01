Era sordo | a 11 anni può sentire

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un bambino natoha recuperato l’udito grazie a una terapia genica. Aissam Dam, 11, è cresciuto in Marocco avvolto nel silenzio, esprimendosi con una lingua dei segni di sua invenzione. La famiglia si è trasferita in Spagna lo scorso anno. Uno specialista, visitando il piccolo, ha indicato ai genitori che Aissam aveva le caratteristiche per qualificarsi per un test clinico con la terapia genica.Il bambino è stato quindi sottoposto con successo al trattamento al Children Hospital di Philadelphia, diventando la prima persona a ottenere la terapia genica per sordità congenita. Ora Aissam conosce il mondo dei suoni. "Non c’è suono che non mi piaccia", ha dichiarato al New York Times .