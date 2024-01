Epilessia e crisi convulsive | Puglia | mozione di Lopalco in consiglio regionale Per promuovere campagne di informazione e formazione salvavita nelle scuole

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Mettere in campo specifiche azioni die sensibilizzazione,istituzioni scolastiche e nei diversi contesti educativi e sociali, per aumentare il livello di conoscenza su uno dei più frequenti disturbi neurologici che possono colpire i bambini e i ragazzi. Redigere un Protocollo di collaborazione tra Regione, Ufficio Scolastico Regione, Asl e Associazioni impegnate nel settore perdei corsi di primo soccorso e di educazione rivolti a studenti e personale scolastico, finalizzati alla corretta gestione delle emergenze che possono essere legate ad un attacco di convulsioni epilettiche ma anche al riconoscimento dei sintomi meno tipici di questa patologia, mettendo così la scuola ...

L’implementazione di specifiche iniziative informative e di sensibilizzazione nelle scuole e in vari contesti educativi e sociali ...Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della serie La storia, in onda martedì 23 gennaio alle ore 21:30 su Rai1 ...Questa sera andrà in onda la quarta e ultima puntata della fiction di Rai uno La Storia. I fan potranno scoprire cosa succederà.