Enzo Catania | il cronista “di strada“ che diventò direttore

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Chi l‘ha conosciuto in quegli anni, anni durissimi, terribili, affascinanti, irripetibili, conserva un ricordo indelebile: la barba folta, di un nero corvino, un attivismo che non andava mai a esaurirsi, la voglia irrefrenabile di fare, agire. E su tutto la passione per il giornalismo. Con, mancato nella giornata di ieri, esce di scena una delle figure più iconiche del giornalismo milanese e non solo, una delle ultime figure di giornalista-testimone, attento ai sussulti della quotidianità così come alle svolte epocali. La nascita nel 1940 a San Teodoro, piccolo centro sui Nebrodi messinesi, con il quale aveva mantenuto un saldo vincolo di affetto e dove verrà sepolto. Una laurea precoce. Il distacco dalla Sicilia e l‘approdo a Milano. Il primo impiego al Tempo illustrato. Ma l‘incontro della vita è quello con Il Giorno. Il giovane ...