Empoli al lavoro in vista della Juventus | Nicola punta sulla difesa a 3

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tra una voce di mercato e un’altra, l’è alper preparare la partita di sabato pomeriggio a Torino contro la. Il nuovo allenatore azzurro Davidedovrebbe riproporre le novità tattiche e di formazione già viste nel vittorioso 3-0 sul Monza, a partire da Cerri in attacco e Zurkowski e Cambiaghi a sostegno. Molto probabile ancora laa tre. Sempre indisponibili Caputo, Destro, Guarino, Ebuehi e Bastoni, mentre Kovalenko e Pezzella sperano di tornare tra i disponibili. Dalla Capitale intanto arrivano voci sull’interessamentoRoma per Tommaso Baldanzi e Tiago Pinto si troverebbe a Milano per impostare la trattativa. Sul fronte del mercato in entrata si parla di Niang, vicino a lasciare la Turchia. SportFace.