Emmanuel Tjeknavorian | a 28 anni nominato nuovo direttore dell’Orchestra Sinfonica di Milano | “Un sogno”

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 –è ilmusicale dell'Orchestradi. Il ventottenne viennese, star del violino, è figlio d'arte (il padre è ile compositore Loris) e ha iniziato ad esibirsi come solista a cinque: l'evoluzione al podio è stata 'naturale’. “Non decidi, come non decidi quando avere fame: hai fame e basta”, ha spiegato il giovane musicista. Ora avrà di che saziarsi visto che - dadesignato a partire dal primo febbraio emusicale da luglio per trerinnovabili - sta già plasmando la prossima stagione dove dirigerà almeno dieci concerti e dove conta di portare direttori e artisti famosi, ...