Emily Ratajkowski porta la maglia dell’Inter nel video di Travis Scott | quella vecchia tra l’altro!

(Di giovedì 25 gennaio 2024)Ratajkowsky fa impazzire i tifosi. La modella americana sceglie una casacca nerazzurra per una scena deldi I know?, il nuovo singolo del rapper. Nella scena “interista”, che dura solo qualche fotogramma ed è preceduta da un’altra nella qualeappare con una maglietta Porsche, la 32enne indossa la casacca prodotta dalla Nike che il club nerazzurro ha utilizzato nella stagione 2018/19. Perché proprio questa? La casacca indossata daRatajkowsky è la home di cinque stagioni fa. Perché proprio questa? Il mistero resta e fa nascere una seconda domanda: chi l’ha scelta? Nata al ventesimo anno di partnership tra l’Inter e la Nike, questaè stata realizzata utilizzando un template ...

Emily Ratajkowski resta una celebrity ma di certo non nell'ambita Celebrity Row del Madison Square Garden . L'impianto sportivo di New York , uno dei ... (247.libero)

Non solo Jalisse: anche Bobby Solo, oggi 75enne, ha parlato in una intervista a Oggi del Festival di Sanremo. «Ogni anno mando una can­zone, ma non mi pren­dono. L’ultima volta ci sono stato nel 2003, ...La modella Emily Ratajkowski indossa la maglia dell’Inter nel nuovo videoclip del rapper Travis ScottIl dettaglio non è sfuggito ai tifosi nerazzurri ...La Ratajkowski ha anche espresso il suo sostegno al movimento #MeToo e ha criticato l’industria dell’intrattenimento per la mancanza di rappresentatività delle donne. Oltre che come modella, Emily ...