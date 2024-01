Emergenza clochard a Ostia | associazioni commercianti chiedono intervento urgente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ledeidenunciano l’e il degrado nel quadrante diLevante a Roma.: foto di repertorio (credits Canva) – ilcorrieredellacitta.comSempre piùincontriamo sulle strade di. Il fenomeno dell’abitativa non è più un fenomeno limitato alle periferie del territorio lidense, ma sembra estendersi ormai da tempo anche a quei salotti bene della città balneare di Roma. Come avevamo scritto in passato, non solo l’area di Lido Centro, ma oggi anche nuovi quartieri cruciali per lo sviluppo commerciale territoriale e la presenza di famosi stabilimenti balneari.a ...