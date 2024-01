Elezioni | si vota l’8 e il 9 giugno e sì al terzo mandato per i Comuni fino a 15mila abitanti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Bergamo. Sì alper i sindaci dei. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto, che non solo dispone l’abbinamento di amministrative ed europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9per favorire la massima partecipazione al voto ma soprattutto prevede la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci deia 5milae la possibilità di unconsecutivo per i sindaci deientro 15 mila. Per Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie è il raggiungimento di un ulteriore traguardo: “È il coronamento ...