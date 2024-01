Elezioni | Lollobrigida | ' terzo mandato? Parliamo solo di sindaci piccoli Comuni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Non ne stiamo proprio parlando. Adesso stiamo parlando deifino a quindicimila, e ne parleremo anche oggi in Consiglio dei ministri. Le vicende delle Regioni poi hanno un percorso, quelle deiun altro”. Così il ministro dell'Agricoltura Francesco, arrivando a Palazzo Chigi ha risposto a chi gli chiedeva se la maggioranza valuta di estendere ilaideisopra i 15mila abitanti -oggi in Cdm- anche ai governatori. “Il vincolo dei due mandati per iè penalizzante, questo è il mio parere - dice ancora-, e mi pare che ci sia convergenza tra le forze politiche di maggioranza e non, quindi per ...