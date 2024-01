Elezioni europee e amministrative | ok all’accorpamento Si voterà l’8 e il 9 giugno

Leggi su ildenaro

"Abbiamo adottato un decreto legge, su proposta mia, che riguarda il procedimento elettorale e referendario a partire dal 2024 e per alcune previsioni esclusivamente per lo svolgimento delle procedure elettorali che riguardano l'anno in corso. È stato previsto che si svolgano su due giorni. IL Cdm ha deliberato l'accorpamento delle prossimeedche riguarderà le giornate di sabato 8 e domenica 9". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.